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В ЦИК Турции сообщили об отсутствии нарушений на голосовании

В ЦИК Турции сообщили об отсутствии нарушений на голосовании на выборах

Глава ЦИК Турции Ахмет Йенер сообщил, что второй тур выборов президента республики проходит без инцидентов. Об этом сообщает ТАСС.

«Голосование во втором туре выборов президента Турции проходит без инцидентов и каких-либо проблем. Граждане, как и в первом туре, проявляют высокую заинтересованность в выборах», — сказал Йенер.

Он отметил, что ЦИК Турции рассчитывает подсчитать результаты второго тура в более короткие сроки, чем в первом туре, который состоялся 14 мая.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что второй тур выборов президента начался без нарушений.

Второй тур президентских выборов стартовал в Турции утром 28 мая. Граждане выбирают между Реджепом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. 14 мая действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Калычдароглу набрали 49,5% и 44,88% голосов избирателей соответственно. Занявший третье место с 5% Синан Оган призвал своих сторонников отдать голоса за Эрдогана.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Выборы в Турции
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