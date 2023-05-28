Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений

Министр юстиции Турции: второй тур выборов президента начался без нарушений

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что второй тур выборов президента начался без нарушений. Также он подчеркнул, что ожидается высокая активность избирателей.

Более 191 тысячи урн установлено в стране, а поддержать одного из кандидатов имеют право 60 миллионов 721 тысяча граждан. Боздаг рассказал, что уже заполнил свой бюллетень и опустил его в ящик для голосования.

«Я за стабильное, спокойное будущее нашей страны. По полученной на данный момент информации, никакой негативной ситуации с начала второго тура не было зарегистрировано, ожидаю высокую активность», — цитирует министра ФАН.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях