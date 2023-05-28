Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что второй тур выборов президента начался без нарушений. Также он подчеркнул, что ожидается высокая активность избирателей.

Более 191 тысячи урн установлено в стране, а поддержать одного из кандидатов имеют право 60 миллионов 721 тысяча граждан. Боздаг рассказал, что уже заполнил свой бюллетень и опустил его в ящик для голосования.

«Я за стабильное, спокойное будущее нашей страны. По полученной на данный момент информации, никакой негативной ситуации с начала второго тура не было зарегистрировано, ожидаю высокую активность», — цитирует министра ФАН.