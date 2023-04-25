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МИД: части официальных лиц Молдавии закрывается въезд в Россию

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Михай Карауш/РИА Новости

В ответ на присоединение к санкциям ЕС, части официальных лиц Молдавии закрывается въезд в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

«Главе молдавской дипмиссии сообщено о решении закрыть въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, фигурантами которых являются граждане Российской Федерации», — указано в сообщении.

Кроме того, один сотрудник посольства Молдавии в России будет объявлен персоной нон грата — в ответ на то, что Кишинев объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства.

При этом посол России в Молдавии Олег Васнецов, посетив внешнеполитическое ведомство, уточнил, что ему не дали внятного ответа на вопрос о причинах этого решения.

Ранее вызванный в Министерство иностранных дел России посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий прибыл в дипломатическое ведомство.

Комментариев СМИ молдавский посол не давал.

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