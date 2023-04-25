Американский ветеран указал на нехватку содружества между Россией и США

Участник Второй мировой войны, полковник в отставке Сухопутных сил США Фрэнк Кон в беседе с РИА Новости заявил, что Соединенным Штатам и России необходимо сохранить дух исторической встречи советских и американских войск на реке Эльба, когда они смогли пожать друг другу руки, объединившись против нацистского режима.

«Мы вместе праздновали, и <...> стали для русских теми, кто показал: перед ними больше нет немцев, с которыми нужно воевать», — рассказал ветеран.

Он выразил разочарование утратой общих целей и планов между двумя государствами и вспомнил теплый прием, оказанный советскими военными солдатам США в апреле 1945 года в германском городе Торгау, означающий союзничество двух стран.

Эта дата символизирует достижение апогея в отношениях между двумя союзниками по антигитлеровской коалиции.

Ранее Кон раскритиковал власти США за отказ отметить годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе в 1945 году.