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Американский ветеран указал на нехватку содружества между Россией и США

Американский ветеран Фрэнк Кон: взаимоотношениям США и РФ необходим «дух Эльбы»

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William C. Allen/AP

Участник Второй мировой войны, полковник в отставке Сухопутных сил США Фрэнк Кон в беседе с РИА Новости заявил, что Соединенным Штатам и России необходимо сохранить дух исторической встречи советских и американских войск на реке Эльба, когда они смогли пожать друг другу руки, объединившись против нацистского режима.

«Мы вместе праздновали, и <...> стали для русских теми, кто показал: перед ними больше нет немцев, с которыми нужно воевать», — рассказал ветеран.

Он выразил разочарование утратой общих целей и планов между двумя государствами и вспомнил теплый прием, оказанный советскими военными солдатам США в апреле 1945 года в германском городе Торгау, означающий союзничество двух стран.

Эта дата символизирует достижение апогея в отношениях между двумя союзниками по антигитлеровской коалиции.

Ранее Кон раскритиковал власти США за отказ отметить годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе в 1945 году.

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