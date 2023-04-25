Президент Литвы призвал перейти все «красные линии» для военной помощи Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что странам Европы и США нужно перейти любые «красные линии», связанные с военной помощью Украине. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel.

«Для меня абсолютно ясно, что мы должны пересечь все красные линии. В противном случае мы потеряем время. Оглядываясь назад, мы потеряли время, потому что долго откладывали принятие определенных решений», — сказал Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что западные союзники, много недель решившие вопрос с поставками танков, заплатили «очень высокую цену». Поэтому еще одна «красная черта», которую следует перейти, по мнению Науседы, — это поставка в Украину перспективных боевых самолетов западного типа.

«Воздушное пространство является важным элементом этой войны. А для того, чтобы Украина могла эффективно защищаться, ей нужны самолеты и побольше систем ПВО. Это важно не только для Украины, но и для нашей безопасности», - сказал он.

Ранее заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что оказываемой его стране помощь со стороны союзников недостаточно и Киеву нужно в 10 раз больше.

До этого газета The Times писала, что Украина рискует потерять контроль над своим воздушным пространством, если Запад не ответит на просьбы страны увеличить поставки вооружений.