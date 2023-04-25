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Президент Додик назвал голосование посла БиГ по Косову в Совете Европы нелегитимным

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Reuters

Президент Республики Сербской Милорад Додик (энтитет Боснии и Герцеговины) назвал нелегитимным голосование посла БиГ в Совете Европы по вопросу членства Косова в этой организации. По его словам, Республика Сербская не давала на это согласие. Об этом сообщает агентство Tanjug.

Он отметил, что голосование нарушило Дейтонское соглашение и Конституцию Боснии и Герцеговины. «Если позиция ясна, что самопровозглашенное Косово не признано, то все должны относиться к нему именно так. В Боснии и Герцеговине Президиум решает вопросы внешней политики, так что это решение также требовало согласия других», — сказал Додик.

Он указал, что посол БиГ проголосовал без процедуры и согласия Президиума БиГ, в нарушение установленных процедур. Додик подчеркнул, что Республика Сербская уважает территориальную целостность Сербии и не признает самопровозглашенное Косово.

Накануне министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал неприемлемой позицию Украины в Совете Европы при голосовании о членстве Косово в этой организации.

33 из 46 членов Совета Европы поддержали решение о начале процедуры рассмотрения просьбы Косово о членстве в Совете Европы, семеро выступили против, пятеро воздержались, а одна страна не участвовала в голосовании. Посол Боснии и Герцеговины также воздержался от голосования.

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