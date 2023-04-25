Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

NYT: Запад может отказаться от поддержки Киева при провале контрнаступления

close
100%
Kai Pfaffenbach/Reuters

Без решительной победы Украины в контрнаступлении западная поддержка Киева может ослабнуть, а давление для начала серьезных переговоров для завершения или заморозки конфликта усилиться, пишет The New York Times.

Бывший посол США в России и высокопоставленный чиновник НАТО Александр Вершбоу заявил, что от этого контрнаступления зависит все.

В публикации поясняется, что после украинского наступления маловероятно, что Запад сможет вновь нарастить Киевский потенциал. По мнению авторов материала, у западных стран нет для этого достаточных запасов, а внутреннее производство не способно удовлетворить запросы Киева до следующего года.

Ранее газета Politico писала, что некоторые американские чиновники в администрации президента США Джо Байдена полагают, что Вооруженные силы России настолько закрепились на Украине, что контрнаступление украинской армии не будет успешным.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях