NYT: Запад может отказаться от поддержки Киева при провале контрнаступления

Без решительной победы Украины в контрнаступлении западная поддержка Киева может ослабнуть, а давление для начала серьезных переговоров для завершения или заморозки конфликта усилиться, пишет The New York Times.

Бывший посол США в России и высокопоставленный чиновник НАТО Александр Вершбоу заявил, что от этого контрнаступления зависит все.

В публикации поясняется, что после украинского наступления маловероятно, что Запад сможет вновь нарастить Киевский потенциал. По мнению авторов материала, у западных стран нет для этого достаточных запасов, а внутреннее производство не способно удовлетворить запросы Киева до следующего года.

Ранее газета Politico писала, что некоторые американские чиновники в администрации президента США Джо Байдена полагают, что Вооруженные силы России настолько закрепились на Украине, что контрнаступление украинской армии не будет успешным.