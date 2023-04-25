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Постпред Белоруссии высказался об идее переноса штаб-квартиры ООН

Постпред Белоруссии Рыбаков заявил, что он не против переноса штаб-квартиры ООН

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РИА «Новости»

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков оценил идею о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам постпреда, он бы ничего не имел против того, если бы решение о переносе штаб-квартиры всемирной организации «было каким-то образом реализовано».

Он отметил, что перенос штаб-квартиры потребовал бы значительных затрат и нужно найти такой город, который позволил бы разместить штаб-квартиру ООН и многочисленные делегации.

«Если это, предположим, будет какая-то страна, которая идет в фарватере политики США, то от переноса штаб-квартиры не изменится ровным счетом ничего», — считает дипломат.

Он добавил, что «о практических вещах» говорить чересчур рано.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров одобрил идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в другой город.

До этого директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Россия предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в более нейтральном городе вместо Нью-Йорка.

О необходимости переноса штаб-квартиры ООН в другой город вновь заговорили в РФ после того, как повторилась история с невыдачей виз россиянам накануне мероприятия, проводимого в Генассамблее ООН. На этот раз визы не выдали российским журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова в поездке в Нью-Йорк.

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