Аналитик TNI Хайман: нужно пересмотреть подход к России, приняв ее в европейскую семью

Аналитик The National Interest Джеральд Хайман заявил, что Россию нужно воспринимать как мировую державу, привлекая ее преимуществами нормальных отношений с Западом. Об этом он сообщил в своем материале, опубликованном на сайте издания.

«Международный остракизм не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия», — отметил он.

По мнению Хаймана, наиболее разумной стратегией в отношении Москвы стала бы демонстрация преимуществ от отношений с Западом.

«Среди таких преимуществ может быть возобновление участия России в глобальной торговле, снятие санкций и отношение к ней как к мировой державе», — считает автор.

Также аналитик отметил, что вместо обрывания отношений с РФ, нужно максимально интегрировать ее в «европейскую семью», используя «не кнуты, а пряники».

31 марта стало известно, что в новой концепции по внешней политике России говорится, что РФ не является врагом Запада и не имеет по отношению к нему враждебных намерений. В тексте указывается, что Москва «рассчитывает на осознание им (Западом) бесперспективности конфронтации с Россией».

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял, что власти США пытаются заставить страны, которые не относятся к Западу, присоединиться к санкциям против России. Он отмечал, что вне западного мира эти попытки идут не слишком хорошо.