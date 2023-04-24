Лавров: Киев не может представлять интересы жителей Донбасса, не признавших госпереворот

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе выступления на Совете Безопасности ООН, что Киевский режим не может рассматриваться как представляющий интересы жителей территорий, отказавшихся принять государственный переворот в 2014 году.

«Нацистский киевский режим никак не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, который отказались принять результаты кровавого госпереворота в феврале 2014 года и против которых за это путчисты развязали войну», — подчеркнул министр.

Он отметил, что США после Второй мировой войны развязали десятки авантюр, в частности вторжение в Ирак в 2003 году, агрессия против Ливии в 2011-м, итогом которых стало уничтожение государственности и разгул терроризма. Грубейшим нарушением устава стало вмешательство Вашингтона в дела постсоветских государств — «цветные революции» в Грузии и Киргзии, а также госперевоот на Украине.

30 сентября 2022 года в Кремле был подписан договор о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

В этих регионах состоялся референдум, согласно итогам которого большинство граждан этих территорий проголосовали за присоединение к России.