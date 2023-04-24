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Глава МИД РФ Лавров заявил об угрозе ООН и ее устава для амбиций США

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ООН и ее устав представляют угрозу амбициям Соединенных Штатов. Об этом он сказал в ходе выступления в Совете Безопасности ООН.

Лавров напомнил слова бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера, который прямо заявил экс-президенту Джорджу Бушу-старшему, что «главная угроза НАТО — это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)».

«В наши дни и ООН, и требования ее Устава тоже представляют угрозу глобальным амбициям Вашингтона», — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее Лавров заявил, что РФ «не забудет» и «не простит» невыдачу российским журналистам виз.

В апреле Россия председательствует в Совете Безопасности ООН. Лавров отметил, что посольство США в Москве «издевательски сообщило о готовности выдать» паспорта с визами российским журналистам в тот момент, когда самолет с дипломатами уже вылетел в Нью-Йорк.

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