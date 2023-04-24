Эксперт РИСИ Ермаков: НАТО ограничится обещаниями по вступлению Украины в альянс

НАТО дает «прозрачные обещания» Украине по вступлению в альянс, но не называет никаких конкретных сроков, заявил Pravda.Ru эксперт РИСИ Сергей Ермаков. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после визита в Киев заявил, что все союзники по альянсу солидарны с тем, что Украина должна стать членом блока.

По мнению Ермакова, в июле на саммите альянса одним из ключевых вопросов будет потенциальное членство Украины в НАТО. При этом эксперт уверен, что встреча ограничится принятием расширения программ по партнерству и обещаниями продумать механизмы.

«Речь о скорейшем приеме Украины в структуры блока вестись не может. Более того, НАТО выставит ряд условий для Киева, среди которых прекращение вооруженного конфликта на территории страны и решение проблемы противоречий с Россией», — сказал Ермаков.

Он добавил, что Прибалтика, Польша и Великобритания будут выступать за вступление Украины в альянс, однако остальные участники НАТО воздержатся.

Ранее вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что для вступления Украины в НАТО нужно одобрение России. По ее словам, членство Киева в Североатлантическом альянсе без рисков начала полномасштабного вооруженного конфликта невозможно без одобрения этого шага Москвой «в виде определенного соглашения».