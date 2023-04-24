В США заявили о готовности содействовать диалогу Еревана и Баку для решения ситуации с КПП

Посол США в Армении Кристина Квин заявила на брифинге, что установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре мешает мирному процессу в Закавказье, и Соединенные Штаты готовы оказать помощь Еревану и Баку для продолжения переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы выражали озабоченность по поводу установления КПП на границе, поскольку это подрывает мирный процесс», — сказала Квин.

По словам дипломата, сейчас США хотят продолжения переговоров между сторонами, а любое применение насилия и провокационные действия подрывают мирный процесс.

Ранее Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила об установке пограничного контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией в начале Лачинского коридора. По данным ведомства, КПП находится в начале трассы Лачин-Ханкенди.

Как разъяснили в пресс-центре, это было сделано для того, чтобы пресечь переброску живой силы, боевых припасов, мин и иной военной техники из Армении нелегальным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана.