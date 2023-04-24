Боррель: в ЕС есть разногласия по новым поставкам боеприпасов Украине

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны-члены Евросоюза до сих пор имеют некоторые разногласия относительно второго трека планов ЕС поставить еще больше боеприпасов Украине. Об этом сообщает Reuters.

Также Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза (ЕС) пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России.

21 апреля Боррель сообщил, что Евросоюз уже подготовил 16 тыс. военных Вооруженных сил Украины и передал Киеву 600 млн различных боеприпасов, включая ракеты.

Ранее британская газета The Times написала о том, что Украина рискует потерять контроль над своим воздушным пространством, если Запад не ответит на просьбы страны увеличить поставки вооружений. В статье газеты говорится, что военнослужащие украинской армии сталкиваются с нехваткой огневой мощи, чтобы остановить российское наступление. The Times со ссылкой на слитые документы Пентагона также отмечается, что ситуация с потерей воздушного пространства из-за нехватки оружия может произойти уже в мае этого года.