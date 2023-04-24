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Встреча глав Минобороны Турции, России и Сирии назначена на вторник в Москве

Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что встреча глав минобороны Турции, России, Сирии и Ирана планируется во вторник в Москве. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Завтра в Москве планируется провести встречу министров обороны и руководителей разведки Турции, России, Сирии и Ирана», — сказал Акар.

Ранее посол России в Сирии Александр Ефимов сообщал, что четырехсторонняя встреча министров иностранных дел Ирана, Сирии, России и Турции была перенесена на май. Встреча должна была состоятся завтра, 10 апреля. По словам Ефимова, контакты и консультации для достижения позитивных результатов в этом формате продолжаются. По его словам, нормализации отношений между Анкарой и Дамаском невозможно добиться в ходе одного раунда переговоров.

До этого в Москве прошла встреча заместителей глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана по сирийскому урегулированию.

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