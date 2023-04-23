Сюжет Такера Карлсона в эфире Fox News про смерть американской демократии набрал рекордное количество просмотров, сообщил российский правозащитник Александр Ионов.

Это обстоятельство подтверждает тот факт, что общество в США «начинает медленно понимать, что проукраинская пропаганда подрывает основы конституционного строя США и становится угрозой для всех общественников».

«Политика отмены очень сильно бьет по репутации действующей администрации», – полагает он.

«Если ты выступаешь за Россию, то получи 10 лет уголовного наказания, что при прецендентном праве опасно для любого гражданина, ведь любое неправильно сказанное слово может повлечь очень жесткие репрессии», – полагает Ионов.