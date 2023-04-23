РИА Новости: после невыдачи США виз их журналисты в РФ будут испытывать дискомфорт

Американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских журналистов для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник.

Он отметил, что после проявленного Вашингтоном отношения к российским журналистам, США не удивит аналогичное отношение в отношении своих собственных журналистов.

По словам источника, стало очевидно, что та забота, которую американские власти проявляют к журналисту Гершковичу, является мнимой.

«Никаких сомнений [не должно быть], что американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт и неудобство, и аналогичное отношение», — сказал собеседник журналистам.

Ранее посольство Российской Федерации в Вашингтоне назвало попытки американской прессы представить невинной жертвой арестованного за шпионаж в России журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича манипуляцией.