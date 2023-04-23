Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдеп: США изучают возможности помощи по продлению перемирия в Судане

close
100%
Reuters

Помощник госсекретаря США по вопросам Африки Мэри Кэтрин Фи заявила, что власти США контактируют с военными и гражданскими лидерами Судана и изучают варианты помощи с целью будущей договоренности о продлении перемирия. Об этом сообщает РИА Новости.

«По указанию госсекретаря, мы находимся в тесном контакте с военными и гражданскими лидерами Судана, чтобы выяснить, можем ли мы помочь им определить пути продления и расширения режима прекращения огня на Ид аль-Фитр для достижения устойчивого прекращения боевых действий», — сказала Кэтрин Фи.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил эвакуацию сотрудников посольства США и членов их семей из Судана.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях