Госдеп: США изучают возможности помощи по продлению перемирия в Судане

Помощник госсекретаря США по вопросам Африки Мэри Кэтрин Фи заявила, что власти США контактируют с военными и гражданскими лидерами Судана и изучают варианты помощи с целью будущей договоренности о продлении перемирия. Об этом сообщает РИА Новости.

«По указанию госсекретаря, мы находимся в тесном контакте с военными и гражданскими лидерами Судана, чтобы выяснить, можем ли мы помочь им определить пути продления и расширения режима прекращения огня на Ид аль-Фитр для достижения устойчивого прекращения боевых действий», — сказала Кэтрин Фи.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил эвакуацию сотрудников посольства США и членов их семей из Судана.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.