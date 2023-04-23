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Kyodo: страны G7 помогут Украине восстановить сельскохозяйственные объекты

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Министры по вопросам сельского хозяйства государств G7 в совместном заявлении по итогам состоявшихся 22–23 апреля в Миядзаки переговоров достигли соглашения об оказании поддержки Украине по восстановлению объектов сельскохозяйственной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о восстановлении ирригационных сооружений, предприятий пищевой промышленности, складских объектов, а также о разминировании сельскохозяйственных угодий.

По информации агентства, участники переговоров договорились о сотрудничестве в целях обеспечения продовольственной безопасности и достижения экологической устойчивости в области агропромышленного производства.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» пока не обсуждали введение полного запрета на экспорт товаров в Россию на фоне спецоперации на Украине.

До этого координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби заявил, что следующие недели и месяцы будут критичными для Украины

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