Экс-вице-президент США Пенс заявил, что все кандидаты в президенты должны заявиться до июня

Бывший вице-президент США Майкл Пенс заявил, что все кандидаты в президенты должны заявиться до июня 2023 года, сообщает телеканал CBS.

«Каждому, кто всерьез намерен добиваться республиканского номинирования, необходимо попасть в состязание до июня», — заявил Пенс.

Он добавил, что насчет его собственного возможного выдвижения станет известно «задолго до июня». Пенс, будучи вице-президентом при Трампе, рассорился с экс-президентом США в 2020 году, отказавшись участвовать в попытке Трампа оспорить утверждение конгрессом победы соперника-демократа Джо Байдена.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп уверенно лидирует среди возможных претендентов на место кандидата в главы государства от Республиканской партии на выборах 2024 года.

В частности, политик увеличил отрыв от своего основного конкурента среди республиканцев, губернатора Флориды Рона Десантиса.