N-TV: российских дипломатов выслали из ФРГ, чтобы сократить присутствие в стране разведки

В МИД ФРГ сообщили, что решение о высылке российских дипломатов из Германии было принято, для сокращения «присутствия спецслужб» на территории страны, сообщает немецкий телеканал n-tv..

В ведомстве рассказали каналу, что целью высылки российских дипломатов является сокращение «присутствия разведки» на территории страны.

«Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан именно с этим», — приводит телеканал слова представителя министерства.

22 апреля, по данным СМИ, Берлин выслал более 20 российских дипломатов, Москва ответит выдворением 34 немецких дипломатов. Российский МИД РФ уже уведомил посла Германии в России Андреаса фон Гайра об ответе на решение властей ФРГ. Действия немецкой стороны дипломаты РФ назвали «враждебными». СМИ ранее сообщали, что немецкая разведка подозревает российских дипломатов в попытках вербовать политиков, бизнесменов и военных в Германии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».