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Bloomberg сообщил о планах ЕС запретить транзит товаров через Россию

Bloomberg: 11-й пакет санкций ЕС против РФ может включать запрет на транзит ряда товаров

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) намерен предложить ввести запрет на транзит ряда товаров через Россию в рамках очередного, 11-го пакета антироссийских санкций, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, в первую очередь ограничения будут распространяться на широкий список высокотехнологичных товаров и некоторый транспорт, которые, по мнению экспертов, Россия могла бы использовать в украинском конфликте.

Кроме этого, ожидается, что в пакет также попадут порядка 30 новых позиций и дополнительные ограничения в отношении ряда российских организаций и компаний. Агентство отмечает, что госкорпорация «Росатом», вероятно, не будет включена в этот санкционный список.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила, что в Евросоюзе считают, что с новыми санкциями против РФ «покончено». Источник отметил, что ограничения не вводились против тех отраслей российской экономики, которые критически важны хотя бы для одной из стран Евросоюза, соответственно попытки введения новых санкций наткнутся на вето со стороны отдельных членов ЕС. В свою очередь в Кремле заявили, что не могут комментировать подобные сообщения.

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