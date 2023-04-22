Марин Ле Пен заявила, что между Макроном и французами произошел полный разрыв

Бывший кандидат в президенты Франции, экс-лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что между президентом Франции Эммануэлем Макроном и народом страны наблюдается полный разрыв. Об этом она сообщила BFMTV.

«Проблема в том, что Эммануэль Макрон полностью «забункеризовался», он больше не может покинуть Елисейский дворец, не вызвав гнева людей... Сегодня между Эммануэлем Макроном и французами произошел полный разрыв», — заявила она.

По ее словам, «Макрон теряет популярность, потому что не уважает волю народа».

Ранее стало известно, что рейтинг ресторана Peña Pil Pil в провинции Пероль на юге Франции резко упал с 5,5 до 1,6 после посещения президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает France Bleu.

До этого сообщалось, что рейтинг Макрона снизился до рекордных 26% на фоне протестов против пенсионной реформы.