Экс-премьер Словакии Фицо считает членство Украины в НАТО худшим возможным решением

Бывший премьер-министр Словакии, лидер партии Smer Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО является худшим возможным решением и эскалацией напряженности. Такое мнение он высказал в соцсети, передает РИА Новости.

«Членство Украины в НАТО считаем худшим возможным решением, эскалацией напряженности, неуважением соглашений, которые США с Россией заключили в 90-х годах», — написал Фицо.

По мнению политика, поддерживать присоединение Украины к альянсу могут только те, кто хочет открытого военного конфликта России с НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО обещает принять Украину в свой состав, чтобы мотивировать ее выполнить задачу альянса победить Россию.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил «зеленый свет» на работу с агентством НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA).