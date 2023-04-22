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США экстрадируют экс-президента Перу Толедо по делу о коррупции

Экс-президент Перу Алехандро Толедо сдался властям США для экстрадиции на родину

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Guadalupe Pardo/Reuters

Бывший президент Перу Алехандро Толедо сдался правоохранительным органам США для экстрадиции в Перу по делу о причастности к коррупционному скандалу. Об этом сообщает Forbes.

Перуанская прокуратура обвиняет экс-президента в получении $20 млн от бразильского строительного конгломерата Odebrecht. Тяжба об экстрадиции политика длилась четыре года.

По данным Prensa Latina, в Перу 77-летнему политику грозит 20 лет лишения свободы.

Компанию Odebrecht уличили в подкупе чиновников в 12 странах Латинской Америки в течение 20 лет, в 2016 году ей пришлось выплатить за это штрафы на сумму $2,6 млрд.

Алехандро Толедо занимал пост президента Перу в период с 2001 по 2006 год и стал четвертым экс-президентом Перу, замешанным в скандале с бразильской компанией, наряду с Оллантом Умалой, занимавший пост президента с 2011 по 2016 год, Педро Кучински и Аланом Гарсией, покончившим с собой после прибытия полиции для его ареста. Каждый избранный после 1985 года президент Перу либо сидит в тюрьме, либо сидел в тюрьме, либо находится под угрозой ареста.

Ранее суд продлил предварительное заключение еще одного экс-президента Перу Педро Кастильо до 3 лет по делу о коррупции.

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