FT: США передали ЕС список товаров, которые Россия якобы пытается купить в обход санкций

США предоставили четырем европейским странам список товаров двойного назначения, которые Российская Федерация якобы пытается приобрести в обход антироссийских санкций. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что американская сторона предупредила четыре европейские страны о методах, которые Москва использует, чтобы обойти санкционные меры. Также европейским государствам предоставили подробный список дорогостоящих товаров двойного назначения, которые Россия пытается приобрести.

Издание подчеркивает, что заместитель руководителя Министерства финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон побывал в Швейцарии, Австрии, Италии и Германии, чтобы показать этим европейским странам, как Россия якобы пытается восстановить разрушенные цепочки поставок.

По данным газеты, в список товаров, в которых РФ якобы заинтересована, вошли оптические товары, полупроводниковые преобразователи, оборудование для измерения напряжения и мощности, а также программируемые пользователем вентильные матрицы.

Ранее глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс заявил, что Министерство ищет новые способы борьбы с обходом санкций против России и планирует сосредоточить внимание на посредниках.