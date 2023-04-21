Кабмин РФ: нацпроект по развитию дронов в России утвердят до 1 сентября

Пресс-служба правительства России сообщила в Telegram-канале по итогам стратегической сессии первого вице-премьера Андрей Белоусова с российскими производителями беспилотников, что к 1 сентября в стране утвердят Национальный проект по развитию дронов.

«Работа над этими проблемами идет постоянно, в том числе в рамках рабочих групп. Уже сформирован национальный проект по развитию БАС (беспилотных авиационных систем), в ближайшее время будем докладывать президенту о состоянии работ», – сказал Белоусов.

Он также отметил, что проект «необходимо утвердить до 1 сентября 2023 года».

Ранее сообщалось, что уральская компания «Беспилотные аппараты» представила на военной выставке на ВДНХ образец первого в России реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5. В ближайшее время в компании планируют ввести корректировку инерциальной системы, что позволит полностью избавиться от использования радиоканалов.