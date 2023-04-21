Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Euractiv: правительство Швеции под угрозой распада из-за нового миграционного пакта ЕС

close
100%
Global Look Press

Крайне правая партия «Шведские демократы» может отказаться от поддержки правящей коалиции в лице «Умеренной коалиционной партии», «Христианских демократов» и «Либералов» в парламенте королевства, спровоцировав новый политический кризис в Швеции, пишет Euractiv. По информации портала, это ставит под угрозу стабильность правительства.

Как отмечается, в качестве причины для прекращения поддержки лидер «Шведских демократов» Маттиас Карлссон назвал продвижение нового миграционного пакта в Европарламенте со стороны евродепутата от «Умеренной коалиционной партии» Томаса Тобе. Документ предполагает усиление солидарности внутри Евросоюза при борьбе с миграцией, в том числе введение обязательного участия всех государств объединения в расселении беженцев в случае кризиса.

«Правительство должно остановить «Пакт о мигрантах», подготовленный шведским умеренным Томасом Тобе в Европейском парламенте. Если нет, мне трудно понять, как можно сохранить основу для нашего сотрудничества», — указал Карлссон.

Как указывает Euractiv, правящая коалиция потеряет парламентское большинство без поддержки «Шведских демократов», что помешает реализации решений кабмина и может спровоцировать отставку правительства вместе с досрочными выборами. При этом поддержка нового миграционного пакта в Европарламенте не означает, что он в итоге будет принят ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ведомство готово выделить дополнительные €110 млн в 2023 году для решения проблем, связанных с миграцией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях