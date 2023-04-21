Euractiv: правительство Швеции под угрозой распада из-за нового миграционного пакта ЕС

Крайне правая партия «Шведские демократы» может отказаться от поддержки правящей коалиции в лице «Умеренной коалиционной партии», «Христианских демократов» и «Либералов» в парламенте королевства, спровоцировав новый политический кризис в Швеции, пишет Euractiv. По информации портала, это ставит под угрозу стабильность правительства.

Как отмечается, в качестве причины для прекращения поддержки лидер «Шведских демократов» Маттиас Карлссон назвал продвижение нового миграционного пакта в Европарламенте со стороны евродепутата от «Умеренной коалиционной партии» Томаса Тобе. Документ предполагает усиление солидарности внутри Евросоюза при борьбе с миграцией, в том числе введение обязательного участия всех государств объединения в расселении беженцев в случае кризиса.

«Правительство должно остановить «Пакт о мигрантах», подготовленный шведским умеренным Томасом Тобе в Европейском парламенте. Если нет, мне трудно понять, как можно сохранить основу для нашего сотрудничества», — указал Карлссон.

Как указывает Euractiv, правящая коалиция потеряет парламентское большинство без поддержки «Шведских демократов», что помешает реализации решений кабмина и может спровоцировать отставку правительства вместе с досрочными выборами. При этом поддержка нового миграционного пакта в Европарламенте не означает, что он в итоге будет принят ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ведомство готово выделить дополнительные €110 млн в 2023 году для решения проблем, связанных с миграцией.