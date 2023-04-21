ТАСС: Берлин находится в контакте с Москвой по вопросам, касающимся штатов дипмиссий

Власти ФРГ находятся в контакте с российской стороной по вопросам, касающимся штатов диппредставительств двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Миинистерство иностранных дел Германии.

«Федеральное правительство ФРГ находится в контакте с российской стороной по вопросам кадрового состава соответствующих зарубежных представительств», — заявили в МИД ФРГ.

Таким образом там прокомментировали информацию СМИ о том, что Берлин якобы инициировал сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ.

Ранее по данным источников в МИД РФ стало известно, что Германия инициировала новое сокращение российского дипломатического присутствия в стране.

До этого издание Focus сообщало, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине. Однако позднее представитель МИД Германии Андреа Зассе не подтвердила сообщения о якобы готовящейся высылке.