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Президент Аргентины Фернандес отказался от планов на переизбрание в преддверии выборов

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Juan Mabromata/AP

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что не собирается участвовать в выборах главы государства, которые должны пройти в республике в октябре 2023 года. По его словам, он готов передать власть тому кандидату, которого поддержат граждане государства.

«10 декабря [2023 года] я передам президентские знаки тому, кто будет законно выбран народом», — отметил Фернандес в видеоролике, опубликованном на официальной странице политика в Twitter.

В видео президент Аргентины рассказал о проделанном им пути в качестве руководителя страны, о проблемах, которые пришлось решать, и его успехах на этом посту. К видеозаписи он также оставил приписку: «Мое решение, Аргентина».

Ранее Фернандес призвал к скорейшим переговорам между Россией и Украиной, чтобы завершить вооруженный конфликт. По его словам, Буэнос-Айрес выступает за урегулирование противостояния путем диалога, о чем он уведомил своего американского коллегу Джо Байдена в ходе личной встречи.

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