Посольство России назвало незаконными и юридически ничтожными новые британские санкции

Посольство России в Великобритании заявило, что санкции, которые ввели власти Соединенного Королевства в отношении пяти россиян в связи с приговором Московского суда в отношении журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом), являются незаконными и юридически ничтожными. Об этом сообщает ТАСС.

«Усматриваем в этой показной акции продолжение грубых и абсолютно неприемлемых попыток вмешаться в работу российского правосудия и повлиять на уже принятое судебными органами нашей страны решение. Подчеркиваем незаконный и юридически ничтожный характер введенных Соединенным Королевством в одностороннем порядке «санкций», противоречащих основам международного права», — сказано в сообщении российской дипмиссии.

21 апреля Лондон ввел санкции в отношении пятерых россиян в связи с приговором Кара-Мурзе, которого осудили на 25 лет тюремного заключения. Уточнялось, что санкции коснулись судьи Басманного суда Елены Ленской, санкционировавшей арест публициста, двух следователей, а также двух сотрудников ФСБ России Александра Самофала и Константина Кудрявцева.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявлял, что послу Соединенного Королевства в РФ Деборе Броннерт был заявлен решительный протест в российском МИД на фоне сделанных ей высказываний после оглашения приговора Кара-Мурзе.