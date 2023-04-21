Politico: США в ближайшие недели начнут обучение военных ВСУ использованию танков Abrams

В ближайшие недели Соединенные Штаты начнут обучение украинских сил использованию и ремонту американских танков Abrams. Как сообщает Politico со ссылкой на двух представителей Министерства обороны США, танки Abrams американского производства, которые украинцы будут использовать для обучения, прибудут в Германию в ближайшие несколько недель.

Ожидается, что 31 танк M1A1 Abrams прибудет на полигон Графенвёр в Германии к середине-концу мая. Обучение начнется через неделю-две, после того как танки пройдут период технического обслуживания.

Министр обороны США Ллойд Остин объявит об этом шаге на пресс-конференции в после 11-го заседания Контактной группы по Украине на авиабаза Рамштайн.

Планируется, что обучение солдат продлится около 10 недель. Курс пройдут около 250 украинских военнослужащих.

При этом источники Politico отмечают, что танки, на которых украинские вооруженные силы будут тренироваться в Германии, отличаются от тех, которые в конечном итоге прибудут на Украину для использования на поле боя.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти Соединенных Штатов намерены направить Киеву танки Abrams до конца текущего года.

В марте министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Вашингтон будет поставлять Киеву танки Abrams из арсеналов Пентагона, а не производить для Украины новые машины, как предполагалось раньше.