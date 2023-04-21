В Кремле оценили сообщение генсека НАТО о единодушии в вопросе принятия Украины в альянс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что члены альянса договорились о том, что Украина должна стать членом союза.

Песков подчеркнул, что НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой Москва говорила раньше, еще до начала спецоперации.

«НАТО очевидно продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Об этой потенциальной угрозе говорил еще президент задолго до начала спецоперации. Это еще раз демонстрирует тем, кто может думать головой, правильность решения президента о начале СВО», — заявил представитель Кремля.

20 апреля Столтенберг совершил визит в Киев, после которого заявил, что все союзники по НАТО солидарны с тем, что Украина должна стать членом блока. Он отметил, что в настоящее время главное внимание стран – участников НАТО направлено на «обеспечение победы Украины над РФ».