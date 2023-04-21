Песков заявил, что «в первый раз слышит» о раздаче повесток в вузах Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают новую волну мобилизации. Об этом он сообщил, комментируя сообщения о якобы раздаче повесток в московских вузах.

«Пока не могу прокомментировать. В первый раз об этом слышу. Каких повесток? Чего? В Кремле нет никаких разговоров о какой-то волне мобилизации», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что конкретно об этих фактах ему ничего не известно.

При этом он отметил, что «идет работа по усовершенствованию и цифровизации всей системы работы военкоматов, связанная с конституционной обязанностью граждан России проходить срочную военную службу».

15 апреля начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ полковник Андрей Бирюков заявил, что в рамках весенней призывной кампании массовых автоматических рассылок электронных повесток о мобилизации производиться не будет.

18 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, реагируя на слова депутата Госдумы Александра Бородая, не исключившего вторую волну мобилизации, что в Кремле не обсуждают эту тему.

20 апреля Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры РФ) опровергло информацию о начале рассылки повесток для явки в военкоматы через интернет-портал Госуслуги.