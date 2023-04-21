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Axios: демократы обеспокоены нежеланием Байдена обсуждать тему повышения потолка госдолга

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Elizabeth Frantz/Reuters

Демократы обеспокоены нежеланием президента США Джо Байдена обсуждать повышение государственного долга для того, чтобы избежать дефолта, с республиканским большинством в палате представителей, сообщает портал Axios.

«Тревога демократов развивается из-за позиции Байдена по потолку госдолга», — указано в сообщении.

Сенатор Джо Манчин, который придерживается центристских позиций в Демократической партии, отметил, что промедление Байдена сулит Соединенным Штатам «исторический дефолт».

Ранее директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что ситуация с госдолгом США может привести к обесцениванию доллара.

По его словам, в феврале 2023 года совокупный размер федерального долга США превысил $31 трлн и достиг 125% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

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