Axios: демократы обеспокоены нежеланием Байдена обсуждать тему повышения потолка госдолга

Демократы обеспокоены нежеланием президента США Джо Байдена обсуждать повышение государственного долга для того, чтобы избежать дефолта, с республиканским большинством в палате представителей, сообщает портал Axios.

«Тревога демократов развивается из-за позиции Байдена по потолку госдолга», — указано в сообщении.

Сенатор Джо Манчин, который придерживается центристских позиций в Демократической партии, отметил, что промедление Байдена сулит Соединенным Штатам «исторический дефолт».

Ранее директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что ситуация с госдолгом США может привести к обесцениванию доллара.

По его словам, в феврале 2023 года совокупный размер федерального долга США превысил $31 трлн и достиг 125% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.