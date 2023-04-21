МИД Кубы: связи с Россией при новом правительстве будут укрепляться

Представитель Министерства иностранных дел Кубы Хисела Гарсия Ривера считает, что отношения между республикой и Россией после переизбрания на пост президента Куы Мигеля Диас-Канеля продолжат укрепляться. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, между двумя государствами продолжают находиться новые стратегические и приоритетные договоренности.

«С переизбранием президента Диас-Канеля связи с Российской Федерацией еще больше укрепятся. Наш президент недавно посетил Москву. Там был достигнут ряд договоренностей. Сейчас ведется большая работа их реализации», — сказала Гарсия Ривера.

По ее мнению, отношения двух стран имеют историческое значение и сильную преемственность с момента кубинской революции в 1959 году, поэтому, подчеркнула представитель кубинского МИД, дружба между Кубой и Россией сохранится «при любом правительстве», а стабильность в кубинской власти поспособствует реализации совместных проектов.

Ранее сообщалось, что руководство Никарагуа поздравило Мигеля Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы.