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Замгенсека ООН Хак: Гутерриш призывает все стороны в Грузии избегать эскалации

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«Газета.Ru»

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш призывает все стороны в Грузии избегать действий, которые ведут к эскалации напряженности в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь отслеживает ситуацию в Грузии, он призывает всех <…> [участвующих] избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности», — сказал зампредставителя генсека.

По его словам, Гутерриш указывает на важность свободы выражения мнений, беспрепятственной работы средств массовой информации, деятельности гражданского общества и права людей на проведение мирных протестов.

Ранее сообщалось, что спецназ Тбилиси вытеснил протестующих против принятия закона об иностранных агентах с проспекта Руставели, начались их массовые аресты. Против участников акции использовали водометы и слезоточивый газ.

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