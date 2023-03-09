США ввели санкции против чиновников и компаний Ирана за нарушения прав женщин

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нескольких чиновников, компаний и региональных руководителей тюремной системы Ирана за нарушения прав женщин. Об этом говорится в сообщении Минфина страны.

«Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами и союзниками поддерживают женщин Ирана, которые выступают за основные свободы перед лицом жестокого режима, который обращается с женщинами как с гражданами второго сорта и пытается любыми средствами подавить их голоса», — приводит Министерство слова заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона.

Отмечается, что санкции в том числе коснулись замглавы Генпрокуратуры Ирана, двух военных, двух региональных руководителей тюрем и трех компаний, которые, по данным США, причастны к подавлению протестов на территории Ирана.

Согласно информации, предоставленной американским Минфином, женщины-заключенные подвергаются в иранских тюрьмах «сексуальной жестокости, пыткам и другому жестокому и нечеловеческому обращению».

Ранее Министерство финансов США расширило санкции в отношении Ирана, включив в него некоторые иранские нефтехимические компании, а также 20 судов.