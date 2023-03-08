Министр обороны Финляндии заявил о ратификации заявки в НАТО в обозримом будущем

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен высказал мнение, что финско-шведская заявка в Североатлантический альянс будет ратифицирована Венгрией и Турцией в обозримом будущем. Об этом он сказал в интервью общественной телерадиовещательной корпорации Yle.

По словам Кайкконена, финишная черта в этом вопросе уже видна, однако, возможно, нужно запастись терпением.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак сообщала, что венгерский парламент собирается в мае провести заседание по вопросу ратификации документов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

До этого парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО, «за» проголосовали 184 депутата, «против» — всего семеро. Если в Хельсинки все же решат не дожидаться одобрения заявки Стокгольма и вступить в альянс в одиночку, финнам предстоит получить еще согласие двух членов альянса — Венгрии и Турции. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление скандинавских стран в альянс продолжает оставаться его «главным приоритетом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».