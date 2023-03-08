Совет нацбезопасности США оценил новую версию подрыва «Северных потоков»

Совет национальной безопасности США заявил, что не в состоянии подтвердить сообщение о «проукраинской группировке», которая, по данным СМИ, может стоять за подрывами «Северных потоков». Об этом написала пресс-секретарь структуры Эдриэнн Уотсон на своей странице в Twitter.

«Совет национальной безопасности не в состоянии подтвердить это сообщение New York Times», — написала Уотсон.

Она отметила, что сам автор публикации признает, что не опирался на официально рассекреченные разведданные, а его источники не имели полномочий говорить от имени правительства США.

Ранее министр обороны Австрии Клаудия Таннер говорила, что, прежде чем делать выводы относительно информации газеты The New York TImes об «украинском следе» в подрывах «Северных потоков», нужно проверить имеющиеся данные. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что власти ФРГ сделают выводы после завершения расследования атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что публикации американской газеты New York Times и немецкого издания Zeit о том, что за прошлогодними взрывами на «Северных потоках» стоит Украина, — скоординированный вброс для отвлечения внимания.