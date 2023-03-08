МО Австрии заявило о необходимости проверить новые данные о взрывах на «Северных потоках»

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что, прежде чем делать выводы относительно информации газеты The New York TImes об «украинском следе» в подрывах «Северных потоков», нужно проверить имеющиеся данные. Об этом она заявила перед началом заседания глав МИД и министров обороны в Швеции.

«Здесь я разделяю мнение своих немецких коллег, что сначала нужно наверняка проверить, что стоит за этим», — заявила она.

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что принял к сведению сообщения СМИ об «украинском следе» в подрывах «Северных потоков», но комментировать ситуацию в свете новых сообщений не готов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что публикации американской газеты New York Times и немецкого издания Zeit о том, что за прошлогодними взрывами на «Северных потоках» стоит Украина, — скоординированный вброс для отвлечения внимания. В МИД России полагают, что с помощью этих статей на Западе пытаются сбить с толку тех, кто хочет докопаться до истины.