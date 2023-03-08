Опрос Ipsos: уровень поддержки президента США Джо Байдена поднялся до 42%

Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена поднялся до 42%, самого высокого уровня с июня, следует из результатов опроса, проведенного информагентством Reuters и исследовательской компанией Ipsos.

Популярность Байдена неуклонно снижалась с первых дней его президентства. С мая по июль прошлого года она достигала всего 36%. С тех пор его уровень одобрения постепенно повышался: на этой неделе рейтинг одобрения Байдена составил 42% по сравнению с 41%, зарегистрированным месяцем ранее.

Небольшой всплеск его популярности связан с тем, что темпы роста потребительских цен в США замедлились до 6,4% за 12 месяцев (с 9,1% в июне).

Рейтинг Байдена также остается довольно низким по историческим меркам. В прошлые десятилетия президенты лишь изредка переживали длительные периоды с таким низким уровнем одобрения, как у Байдена, хотя Дональд Трамп провел большую часть своего президентства в 2017–2021 годах с таким же уровнем одобрения, а в некоторые моменты опускался еще ниже, достигнув 33% в декабре 2017 года.

Ранее стало известно, что 65% американцев недовольны тем, как президент США Джо Байден исполняет свои рабочие обязанности. По мнению большинства респондентов, под его руководством страна движется в неверном направлении.

По данным Fox News, в Демократической партии далеко не все поддерживают желание президента США Джо Байдена пойти на второй срок в 2024 году, заявил конгрессмен-демократ Дин Филлипс. По его словам, сотни представителей Демпартии в частном порядке выражают сильное беспокойство из-за планов главы Белого дома.