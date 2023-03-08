Депутат Европарламента сравнила события в Грузии с «майданом» на Украине

Депутат Европарламента Виола фон Крамон сравнила акцию протеста в Грузии против принятия парламентом страны закона об иностранных агентах с «майданом» в Киеве.

«Это напоминает мне Майдан на Украине в 2013–2014 годах», — написала евродепутат у себя в Twitter.

Председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе прокомментировал это сравнение. Он отметил, что именно «майдана» хотят «радикалы, поддерживаемые Виолой фон Крамон», передает канал «Имеди».

Кобахидзе добавил, что «майдан» принес Украине «потерю 20% территории страны». «Мы будем действовать не в соответствии с повесткой радикалов, а в соответствии с интересами грузинского общества», — подчеркнул он.

Накануне парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Протестующие против этого закона снесли ограждения и прорвали баррикаду у парламента, выставленную полицией. Они попытались прорваться в здание парламента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала поддержку протестующим против законопроекта об иноагентах и пообещала наложить вето на закон.

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что США планируют совершить госпереворот в Грузии в марте.