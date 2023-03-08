Захарова прокомментировала слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что принятый в Грузии закон об иностранных агентах несовместим с ценностями Европейского союза.

По словам Борреля, это очень плохое развитие событий как для республики, так и для ее народа.

«Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе — там этот закон действует с 1938 года», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. В грузинской столице из-за законопроекта начались митинги, накануне у парламента страны собрались несколько сотен человек, для разгона людей спецназ пустил в ход слезоточивый газ и водометы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».