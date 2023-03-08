Американский эксперт обвинил NYT во вранье в связи со статьей о «Северных потоках»

Публикация газеты The New York Times о том, что за терактом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» якобы стоит проукраинская группа, является неуклюжей попыткой скрыть ответственность лидеров стран Запада. Об этом заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк в интервью ТАСС.

По его мнению, статья демонстрирует, что американские спецслужбы, «которые эту публикацию и спустили», истерично отреагировали на то, что во всем мире узнали о расследовании журналиста Сеймура Херша об участии США и Норвегии в подрыве газопроводов.

Эксперт отметил, что в отличие от публикации Херша, в статье NYT про взрывы на «Северных потоках» нет ни новостей, ни доказательств, а приводятся лишь ссылки на неназванных чиновников.

«Херш же поступил так, как поступил бы любой опытный прокурор. У кого есть мотив, кто способен совершить преступление, и у кого есть возможность его совершить», — отметил Блэк.

На прошлой неделе президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц встретились в Вашингтоне. Статья NYT появилась спустя некоторое время после этих переговоров. На вопрос, могут ли эти события быть как-то связаны, Блэк отметил, что еще в начале 2022 года американский лидер заявлял о намерении разрушить «Северные потоки». Канцлер Шольц поддерживал Байдена, отметил эксперт.

«Статья является неуклюжим сокрытием того факта, что мировые лидеры несут ответственность за этот акт терроризма, ввергающий население Западной Европы в обнищание», — заключил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию скоординированным вбросом в СМИ.