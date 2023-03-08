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Политолог Бышок: глава ЕС Урсула фон дер Ляйен может стать новым генсеком НАТО

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Johanna Geron/Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может стать новым генеральным секретарем НАТО после ухода Йенса Столтенберга, у нее на это большие шансы. Такое мнение высказал политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок в интервью с «Лентой.ру».

«Сейчас есть на слуху два кандидата — она и Борис Джонсон (экс-премьер Великобритании — прим. ред.). У них шансы близкие, но, возможно, Урсула фон дер Ляйен даже несколько впереди, потому что она — женщина, и в последнее время генсеками НАТО были мужчины», — сказал эксперт.

Еще одним преимуществом фон дер Ляйен политолог назвал сдержанность. В отличие от Джонсона, известного своими скандальными выходками, у главы ЕК хорошая репутация, и она придерживается жесткой политики в отношении Российской Федерации, отметил Бышок.

Ранее издание Foreign Policy отмечало, что процедура избрания генсека НАТО является «самой непрозрачной». В статье говорилось, что решение о назначении на пост генсека должно основываться на договоренности между всеми членами Североатлантического альянса, но по факту наибольшее влияние имеют США, Германия, Франция и Великобритания.

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