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Милош Земан покидает пост президента Чехии

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Милош Земан покидает пост президента Чехии в связи с истечением его второго пятилетнего мандата главы государства, передает ТАСС.

Земан находился на посту президента Чехии с 8 марта 2013 года по 8 марта 2023 года. Политику 78 лет.

Милош Земан — первый президент Чехии, избранный в ходе прямых и всеобщих выборов. До этого глава государства избирался на совместном заседании обеих палат парламента страны. Чешская конституция допускает возможность только двух президентских мандатов, из-за чего Земан не смог бы переизбраться.

9 марта в Пражском граде пройдет церемония инаугурации нового президента — генерала армии в отставке, экс-главы военного комитета НАТО Петра Павела.

Павела называют сторонником демократических ценностей, прозападного курса.

«Победил [независимый] поддержанный гражданами кандидат, победили [демократические] ценности, которые он олицетворял. Это чрезвычайно важная новость в данное время, сложное в международном плане и экономической сфере», — заявил премьер Чехии Петр Фиала после победы на президентских выборах Павела.

Петр Павел родился 1 ноября 1961 года в небольшом городке на западе Чехии, его отец был военным. В 1991 году окончил Военную академию имени Антонина Запотоцкого в городе Брно. Проходил подготовку в военных учебных заведениях Великобритании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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