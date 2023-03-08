Аргентина отозвала разрешение на осуществление одного из авиарейсов на Мальвинские острова

Аргентина отозвала разрешение на осуществление авиарейса из бразильского города Сан-Паулу на спорные Мальвинские (Фолклендские) острова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел южноамериканской республики.

У рейса также подразумевалась остановка в аргентинской Кордове. Он должен был осуществляться раз в месяц, его согласовали в 2018 году.

По словам МИД, Буэнос-Айрес неоднократно предлагал Лондону рассмотреть возможность для расширения авиасообщения между островами и континентом.

В южноамериканском ведомстве подчеркнули, что британское правительство препятствовало любым попыткам добиться реального прогресса в согласовании такого рейса.

Сейчас осуществляется только один рейс, который отправляется из чилийского города Пунта-Аренас. Раз в месяц он делает остановку в южно-аргентинском Рио-Гальегосе.

Мальвинские (Фолклендские) острова 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами на этой почве развязалась война.

Ранее Аргентина денонсировала соглашение с Великобританией о спорных Фолклендских островах.

В 2016 году был подписан пакт между замглавы внешнеполитического ведомства Аргентины Карлосом Форадори и замминистра иностранных дел Великобритании Аланом Данканом. Документ подразумевает диалог между Аргентиной и Великобританией для улучшения экономической ситуации на Фолклендских островах.