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NBC: глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс покидает свой пост

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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в марте текущего года оставит свою должность. Об этом сообщает NBC News.

Согласно информации канала, он покинет должность для того, чтобы перейти на более ответственный пост в министерстве. Уточняется, что его новая политическая деятельность будет производится в тесном контакте с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Я начинал как государственный служащий в качестве аналитика в ЦРУ, а оказался на этой работе из-за ряда <...> роковых происшествий», — указал руководитель пресс-службы Госдепартамента.

По его словам, своей деятельностью госслужащий был доволен.

До этого Прайс работал представителем в ЦРУ, а также в Совете национальной безопасности (СНБ) в администрации экс-президента США Барака Обамы.

Ранее бывший директор Секретной службы США Джеймс Мюррей сообщил о том, что будет работать в отделе информационной и кибербезопасности в компании Snapchat.

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