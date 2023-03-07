EFE: Евросоюз включил россиян в список санкций за нарушение прав женщин

Европейский союз впервые согласовал пакет санкций против лиц и организаций, причастных к сексуальному насилию и нарушению прав женщин. Об этом сообщает испанское агентство EFE.

По информации агентства, такое решение было принято в преддверии Международного женского дня. EFE отмечает, что оно стало первым шагом в борьбе за «справедливость и равенство».

По словам главы Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстры, права женщин постоянно нарушаются в конфликтных зонах, таких как Украина, Южный Судан, Иран, Мьянма, Сирия и Афганистан.

«В конфликтах, например на Украине и в Южном Судане, регулярно происходит сексуальное насилие, особенно в отношении женщин и девочек», — сказал он.

Сообщается, что в список лиц и организаций, попавших под санкции, включены в том числе российские военные, а также представитель «Талибана» (организация запрещена в России) Мохаммад Джалид Ханафи, заместитель главы Министерства внутренних дел Мьянмы, полицейские Южного Судана и другие. Кроме того, под санкции попали Республиканская гвардия Сирии, штаб по военным вопросам и безопасности Мьянмы и иранская тюрьма.

Отмечается, что ЕС намерен продолжать бороться «за справедливость и равенство полов», всесторонне защищая права женщин.

Ранее талибы* заявляли, что в ухудшении прав женщин в Афганистане виноваты западные санкции.